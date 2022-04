Mara Tastan vertritt den Bodensee in den USA

Die 17-jährige Mara Tastan aus Stetten am Bodensee darf für ein Schuljahr in den „American Way of Life“ eintauchen. Der Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Bodensee, Volker Mayer-Lay, hat sie als Stipendiatin für das Parlamentarische Patenschafts-Programm (PPP) ausgewählt. Das teilt Mayer-Lay in einem Presseschreiben mit.

Über das Stipendienprogramm des Deutschen Bundestages wird die Schülerin eine High School besuchen, in einer Gastfamilie leben und viele neue Freundschaften schließen. Los geht es für sie voraussichtlich im Sommer 2022.

Bei der Schülerin des Droste-Hülshoff-Gymnasiums in Meersburg ist die Vorfreude groß. Diese teilt sie mit 359 anderen jungen Menschen aus ganz Deutschland, denn insgesamt erhalten 360 Schülerinnen und Schüler sowie junge Berufstätige jedes Jahr ein PPP-Vollstipendium des Deutschen Bundestages für ihren Aufenthalt in den USA. Mara Tastan wurde von Volker Mayer-Lay als Juniorbotschafterin des Wahlkreises Bodensee aus mehreren Bewerberinnen und Bewerbern ausgewählt,

Für die PPP-Stipendien im Schuljahr 2023/2024 können sich Jugendliche aus dem Wahlkreis ab dem 2. Mai 2022 bewerben. Willkommen sind, laut dem Deutschen Bundestag, Bewerbungen von Schülern aller Schularten zwischen 15 und 18,5 Jahren sowie von jungen Berufstätigen bis zu einem Alter von 24 Jahren.