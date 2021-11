„Manuscript of Nature“ heißt die neue Ausstellung im Kunsthaus

Die Galerie Kunsthaus Caserne lädt zur Ausstellung „Manuscript of Nature“ der Künstlerin Joanna Klakla ein. Zu sehen sind ihre Papierarbeiten im Kulturhaus Caserne in Friedrichshafen vom 4. bis zum 19. Dezember. Zur Vernissage am Samstag, 4. Dezember, um 18 Uhr (Einlass: 17.30 Uhr), spricht Stefan Feucht, der Leiter des Kulturamtes Bodenseekreis.

Joanna Klakla zeigt in ihrer Ausstellung mit dem „Manuscript of Nature“ die metaphysische Dimension von Pflanzen. Mit ihrer Bildsprache zielt sie darauf, die spirituelle Seite des Pflanzlichen zu entdecken und uns Menschen zugleich einen Spiegel vorzuhalten.

Sie arbeitet im Bereich der skripturalen Malerei, Holzschnitt und Collage. Ihre künstlerische Arbeit kreist seit Jahren um das Thema Schrift, in dem sie Verbindungen zwischen Sprache und Schrift in verschiedenen Kulturen analysiert, versucht die Sprache zu materialisieren, sichtbar zu machen und visuell zu interpretieren.

Buchstaben und die Kalligrafie begeistern sie. Ihr Hauptaugenmerk gilt alten Schriftdokumenten und mythisch-magischen Manuskripten. In ihren Arbeiten wird der transkulturelle Aspekt der Schrift zur Inspiration und Grundlage für die Entstehung von Zeichen, neuen Schriftkörpern, imaginären Buchstabenlandschaften, meditativen kaligrafischen Tafeln.

Joanna Klaklas unverkennbare Bildsprache kommt in der Reihe „Manuscript of Nature“ beispielhaft zum Ausdruck. Sie ist inspiriert von der Schönheit und Magie der mittelalterlichen Ästhetik des Voynich-Manuscripts (einst im Besitzt Kaiser Rudolf II, 1552 bis 1612), das sich um die magischen und alchemistischen Manifestationen von Pflanzen dreht. Demzufolge besitzen Pflanzen nicht nur einen physischen Körper, sondern auch Geist und Verstand.

Sie haben ein eigenes spirituelles Leben und in Klaklas Bildern geradezu eine Persönlichkeit. Allegorisch verweisen ihre Pflanzenbilder auf die aktuelle Krise der Menschheit, die wie eine Pflanze gezwungen ist, vor Ort zu leben und die Strategien der Natur zu erdulden muss.

Joanna Klakla hat von 1990 bis1995 ihr Studium für Holzschnitt und Kunsterziehung im Kunstinstitut der Pädagogischen Universität in Krakau absolviert. Seit 2006 ist sie Dozentin der Jugendkunstschule Bodenseekreis. Sie lebt und arbeitet seit 2002 als freischaffende Künstlerin in Überlingen am Bodensee.