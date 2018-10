Mannschaftssiege in der E-Jugend und D-Jugend

Die dreiteilige Nachwuchsliga des Turngau Oberschwaben hat kürzlich in Ailingen mit einem Mannschaftswettkampf zu Kraft und Beweglichkeit begonnen. Die Turner maßen sich in insgesamt 25 Disziplinen – darunter etwa Klimmzüge, Spagate sowie Übungen an den Ringen und am Barren. Von einem begeisterten Publikum angefeuert, gingen die jungen Athleten laut Pressemitteilung bis an die Grenzen ihrer Kräfte.

Die Turnerschaft Friedrichshafen war in der E-Jugend mit zwei Teams und in der D-Jugend mit einer Mannschaft vertreten. In der E-Jugend (sieben bis neun Jahre) startete mit Valentin Geisler, Elias Lucarelli, Maximilian Roizman und Simon Schwimmer ein bereits erfahrenes Team. Dazu kam eine jüngere Mannschaft, in der Simon Graf und Peter Tobias erstmals von Sebastian Oelhaf und Jan Wirsum unterstützt wurden. Da bei den Größeren das „Zugpferd“ Aurélien Mingstein wegen eines parallel terminierten Einzelwettkampfs verhindert war, strengten die Jungen sich im Wettkampf um die Podestplätze ganz besonders an – und wurden dafür belohnt: Mit 968 Punkten lagen sie am Ende auf Platz eins mit deutlichem Vorsprung vor der Wettkampfgemeinschaft MTG Wangen/Eisenharz (815). Den dritten Platz erturnte sich überraschend das jüngere Team aus Friedrichshafen mit 774 Punkten – ein erstaunlicher Erfolg, vor allem mit Blick auf die beiden Zugänge.

Mit jüngeren Turnern aufgefüllt

In der Altersklasse der Zehn- und Elfjährigen (D-Jugend) hat die Turnerschaft mit Julius Nolle und Maarten Haller aktuell nur zwei Jungen vorzuweisen. Um den beiden dennoch den Start in einer Mannschaft zu ermöglichen, turnten mit Oscar Hauser, Waldemar Merk und Levin Zemek drei neunjährige Jungen in der höheren Altersklasse. Trotz dieses Ausgangslase gelang dem Team mit 1059 Punkten der Sprung auf den ersten Platz, gefolgt vom TV Eisenharz (760) und der MTG Wangen, die auf 718 Punkte kam.

Im November wird die Nachwuchsliga der Turner mit zwei Kürwettkämpfen in Biberach und in Wangen fortgesetzt.