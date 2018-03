Mannschaften vom See bezwingen Spitzenreiter

Damit hat wohl niemand gerechnet: Sowohl die HSG Friedrichshafen-Fischbach II (Bezirksklasse Damen) als auch das Herrenteam der TSG Ailingen (Kreisliga) haben die Tabellenführer ihrer Spielklasse geschlagen. Auch das zweite Herrenteam der Häfler Spielgemeinschaft (Bezirksklasse) schnupperte am Punktgewinn.

HSG Friedrichshafen-Fischbach II - HC Hohenems 20:18 (11:10): „Zickezacke, zickezacke – hoi, hoi, hoi“, rief HSG-Spielertrainerin Carina Pilsner ihren Mädchen zu und stemmte zufrieden ein erfrischendes Kaltgetränk in die Höhe. Ihr Team tat es ihr gleich – und das völlig zu Recht. Dank einer geschlossenen Teamleistung und enormer Willensstärke brachte die „Zweite“ der Häfler Spielgemeinschaft den Gästen aus Vorarlberg in der Bezirksklasse die erste Niederlage überhaupt bei. Eine absolute Sensation – wenn man bedenkt, dass Hohenems alle bisherigen Begegnungen klar und deutlich gewann. Für das Sahnehäubchen auf der Überraschungstorte zeigte sich Ann-Kathrin Müller verantwortlich, die in den Schlussminuten von der Mittellinie ins nun verwaiste Tor der „Emserinnen“ traf. „Ich bin einfach nur stolz auf die Mannschaft und alle, die ausgeholfen haben“, sagte Pilsner. HSG FF II: Pilsner (Tor), Müller (8/1), Knoll (5), Feßler (3/2), Helfricht (1), Zehrer (1), Schermer (1/1), Beyer (1), Heim, Weishaar, Wildner, Seliger.

HSG Friedrichshafen-Fischbach II - MTG Wangen II 21:22 (11:13): Nun, es hat wahrlich nicht viel gefehlt, und die Herren II der Häfler Spielgemeinschaft hätten es der Damenreserve gleich getan. Auch das Perspektivteam des Handball-Landesligisten vom See hätte ein Spitzenteam der Bezirksklasse beinahe auf dem falschen Fuß erwischt. So musste sich die MTG Wangen II in der Bodenseesporthalle mächtig strecken, um beide Zähler mit ins Allgäu zu nehmen. „Wir waren im Angriff mitunter etwas zu ungeduldig, haben dem Tabellenzweiten jedoch alles abverlangt“, analysierte Alex Stehle, der das Coaching für Klaus Schmidt übernommen hatte. Auch die beiden Torhüter der HSG – David Pietsch und Sven Heina – überzeugten beim Gastgeber, der es nur knapp verpasste, Punkte einzufahren. Und: Auch die A-Junioren machten ihre Sache richtig gut – allen voran Steffen Krost (13 Tore).

HSG FF II: Pietsch, Heina (Tor); Krost (13/3), Gräfe (3), Städele (2), Gehrke (1), Gleich (1), Baumann (1), Röhner, Niclas Lunkwitz, Fiesel, Magino, Jannis Lunkwitz, Gültekin.

TSG Ailingen - MTG Wangen III 30:28 (16:15): Für einen Paukenschlag haben am Wochenende auch die Handballer der TSG Ailingen in der Kreisliga gesorgt. Wie von Trainer Peter Rossi im Vorfeld der Partie gewünscht (SZ berichtete), wollte man der TSG-„Dritten“ aus Wangen die ersten Punkte überhaupt im bisherigen Saisonverlauf abknüpfen. Und: Dieses Vorhaben sollte doch tatsächlich gelingen, weil man in den Schlussminuten etwas mehr Zug zum Tor entwickelte und in der Abwehr den nötigen Tick stabiler stand. Bereits zehn Minuten vor dem Abpfiff war die Begegnung für Manuel Kuttler und Wangens Spielertrainer Tobias Werder übrigens vorzeitig beendet – beide wurden nach einer Rangelei zum Duschen geschickt.

TSG: Höhn, Löchle (Tor); Kuttler (5), Bauer (5), Back (5/1), Mutschler (3), Bucher (3), Felbinger (3), Huber (3), Oliver Rossi (2/3), Lars Rossi (1), Ficht, Freise, Kevin Wallkum.