Mannschaft des VfB hat den Klassenerhalt im Visier

Letzter Auftritt vor der Winterpause. Mit dem Landesligaspieltag in Kuchen (Lkr. Göppingen) zieht der VfB Friedrichshafen am Sonntag den sportlichen Schlussstrich unter das Faustballjahr 2018. Zwei Spiele müssen die Seehasen vor der Winterpause noch absolvieren. In der Ankenhalle in Kuchen geht es am Sonntagmorgen gegen Gastgeber SV Oberböhringen und den TV Heuchlingen II. Für den VfB Friedrichshafen gilt es weiter fleißig Punkte für den angestrebten Klassenerhalt zu sammeln.

Vom Papier her ist die Ausgangslage nicht schlecht. Der VfB rangiert auf dem dritten Tabellenrang während die Gegner in der unteren Tabellenhälfte platziert sind. Das Hinspiel vor einer Woche gegen Gastgeber SV Oberböhringen konnten die Häfler klar und deutlich für sich entscheiden.

In der Partie gegen den Tabellenletzten aus Heuchlingen ist man hingegen auf Revanche aus. Trotz großem Kampf musste man sich im Hinspiel mit 1:3 geschlagen geben. Das war dann allerdings auch der einzige Sieg für den Kontrahenten aus dem Ostalbkreis. Und dabei soll es nach dem Willen der Häfler auch gern bleiben. Somit gilt es noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren.

Zumal man mit zwei Siegen den Klassenerhalt so gut wie sicher haben dürfte. Spielbeginn in Kuchen ist um 10 Uhr.