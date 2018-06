Mannschaft aus Friedrichshafen fehlt noch ein Erfolg

Einen großen Schritt auf dem Weg zum Klassenerhalt haben die Häfler Faustballer beim vorletzten Regionalliga-Spieltag in Heuchlingen bei Aalen gemacht. Das Team um Kapitän Schmidt musste einige Spieler ersetzen. André Meier, der mit der zweiten Mannschaft des VfB an der Tabellenspitze der Bezirksliga steht und kommende Woche die Meisterschaft in der heimischen Sporthalle perfekt machen kann, wurde laut Vereinsbericht für den fehlenden Tobias Paul ausgeliehen, um die erlaubten zwei Partien in einer anderen Liga zu absolvieren.

Die Eröffnungspartie gegen den Gastgeber begann für den VfB zäh. Einen 0:5-Rückstand konnten die Männer vom See zwar verkürzen, der erste Satz ging aber an die Gastgeber. Ab Satz zwei liefen die Angriffe des VfB tadellos. Mit 11:8 und 11:8 drehte Friedrichshafen den Satzstand. Im vierten Durchgang konnten die Männer aus Heuchlingen dann öfter die Häfler Angriffe parieren. Als sie, angefeuert durch die eigenen Fans, einen Vierpunkte-Vorsprung gegen die Gäste herausspielen konnten, gelang ihnen alles und Friedrichshafen verlor den Satz mit 5:11. Kapitän Schmidt zeigte sich dennoch zufrieden. Mit einem Punktgewinn gegen den Tabellenzweiten war personell geschwächt nicht zu rechnen gewesen. Gegen Westerstetten begann der VfB sehr schwach, diesmal auf allen Positionen; wieder mit einem 0:5-Rückstand.

Rhythmus gefunden

Die Mannschaft hielt aber zusammen und nutzte den Satz, um in einen Spielrhythmus zu finden, was nach der Satzniederlage von 5:11 gelang. Trotz erheblicher Gegenwehr konnte der VfB den kommenden Satz mit 11:9 für sich entscheiden. Im dritten Satz verletzte sich Mario Müller an der Wade. Er überspielte den Vielleicht-Muskelfaserriss, damit der mitgereiste Felix Zöller am Saisonfinale kommende Woche für die zweite Mannschaft spielen kann, und wechselte auf die Service-Position.

Dank mehreren heraus gespielten Matchbällen gewann der VfB diesen dritten Satz mit 11:9. Auch in Satz vier bekam der VfB zunehmend die Oberhand. Mit 11:8 holt das Team den wichtigen Sieg gegen den Ligakonkurrenten. Weil Westerstetten am letzten Spieltag zwei einfache Spiele hat, kann der VfB am 4. Februar in eigener Halle nur mit einem Sieg gegen den nun punktgleichen TSV Gärtringen den Klassenerhalt gegen alle Eventualitäten in Stein meißeln.

Es spielten: David Ressel, André Meier, Fabian Schmidt, Michael Pieper, Mario Müller