Manne Lucha informiert sich über „Eine Welt“

Der baden-württembergische Sozialminister Manne Lucha hat in Friedrichshafen den Verein „Eine Welt“ im Rahmen seiner Sommertour besucht und sich über das (Interkulturelle) Promotoren-Programm informiert. Dieses unterstützt Organisationen, Initiativen und die Bürgerinnen und Bürger in ihrem Einsatz für globale Gerechtigkeit.

In Baden-Württemberg lebt Entwicklungspolitik laut Mitteilung des Vereins durch die Initiativen und Organisationen, in denen sich mehrere Tausend Menschen überwiegend ehrenamtlich engagieren. Denn nachhaltige Entwicklung fange zu Hause an – im eigenen Leben, im eigenen Wohnort, im eigenen Land.

Simone Kegelmann konnte als Regionalpromotorin auf die Möglichkeit zur Einführung der „Fairen Kita 2030“, der „Fairtrade School“ sowie „Fairtrade Town“ in Kommunen hinweisen. Als Fachpromotor für die Weltläden in der Region berichtete Martin Lang über die schwierige Zeit während der Lockdowns und der Situation der Ehrenamtlichen vor Ort. Die interkulturelle Promotorin Rajya Karumanchi-Dörsam erzählte von den 1000 migrantisch diasporischen Organisationen, die sich in Baden-Württemberg für globale Verantwortung, Integration und gegen Rassismus einbringen. Sie informiert, berät, vernetzt und qualifiziert die Akteure und leistet hervorragende Beziehungsarbeit.

Hubert Mangold berichtet vom Einsatz für den fairen Handel durch den Verein „Eine Welt“, der vor allem über den Verkauf fair gehandelter Produkte im Weltladen und das Globale Klassenzimmer seine Umsetzung findet. Die Stadt Friedrichshafen ist als Fairtrade Town und mit vielen Fairtrade Schulen eine wichtige Partnerin für die Eine-Welt-Arbeit vor Ort. Kathrin Gührer überraschte alle Beteiligten mit einem leckeren „Fairen Frühstück“ und „Kaffee aus Burundi“.

Es folgte ein intensiver Austausch und Manne Lucha lobte das Engagement sowohl der Haupt- als auch der Ehrenamtlichen für den fairen Handel und die großartige Arbeit der Promotorinnen und Promotoren, heißt es abschließend.