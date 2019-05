Ein 41-jähriger Mann hat am Montagabend gegen 19 Uhr eine 34-jährige Bekannte tätlich angegriffen. Zeugen hatten beobachtet, wie der Mann die Frau an ihren Haaren riss, sie am Hals packte und sie schreiend in einen Hauseingang in der Beethovenstraße zog, heißt es im Polizeibericht. Als er einen zu Hilfe kommenden Zeugen bemerkte, stieg er in seinen Wagen und fuhr davon. Die Polizei konnte ihn wenig später in seiner Wohnung antreffen. Der Mann gab an, dass es sich lediglich um ein Wortgefecht gehandelt habe. Dieser Aussage widersprechen jedoch die zwei Augenzeugen des Übergriffs. Die betroffene Frau sagte, dass es bei dem Übergriff um Eifersucht gegangen sei.