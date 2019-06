Offenbar grundlos hat ein 25-jähriger Mann am frühen Mittwochmorgen laut Polizeibericht gegen zwei Uhr in der Zeppelinstraße einer vorbeifahrenden Streifenwagenbesatzung den ausgestreckten Mittelfinger. Bei der anschließenden Kontrolle äußerte der deutlich Betrunkene, in seiner Handlung den Straftatbestand der Beleidigung nicht erfüllt zu sehen. Ob er mit seiner Einschätzung richtig liegt, wird nun die zuständige Staatsanwaltschaft zu entscheiden haben. Der Mann wurde von den Polizeibeamten angezeigt.