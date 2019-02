Drei Jahre auf Bewährung lautet das Urteil des Richters für einen 30-Jährigen, der im Juni vor zwei Jahren den Hitlergruß in Friedrichshafen gezeigt hat. Außerdem rief er mehrfach „Sieg Heil“ und hat mit einem Mittäter einen Obdachlosen zusammengeschlagen. Der Mann musste sich deshalb am Donnerstag vor dem Amtsgericht Tettnang verantworten. Für den Richter bestand kein Zweifel an der Tat.

Sichtlich ungeduldig fragte Richter Max Märkle den Angeklagten, der sich um 45 Minuten verspätet hatte, ob er sich an die Tat erinnern könne. Der 30-Jährige verneinte mit der Begründung, dass er zu diesem Zeitpunkt „total besoffen gewesen sein muss.“ Er selbst sei zurzeit obdachlos, beziehe Arbeitslosengeld und trinke fünf bis acht Bier am Tag. „Ich bin aber auf jeden Fall nicht gewalttätig“, schob er hinterher.

Der Richter ließ daraufhin vier Zeugen aussagen. Ein 29-jähriger Polizeibeamter gab an, dass ihn am Tag der Tat gegen 16 Uhr Zeugen per Telefon darüber informiert haben, dass ein Mann auf dem Buchhornplatz „rechtsgerichtete Parolen“ schrie. Vor Ort fanden der Beamte und ein Kollege den Angeklagten auf dem Boden liegend vor; er war alkoholisiert und gelangte nur mit ihrer Hilfe wieder auf die Beine. „Offensichtlich verstand er aber noch, dass die Polizei vor ihm stand“, sagte der Polizist. Er und sein Kollege erteilten dem Mann einen Platzverweis.

Rund eine Stunde später soll der Angeklagte – nun in Begleitung eines anderen Mannes – in der Nähe des Romanshorner Platzes wiederholt „Sieg Heil“ gerufen haben. Abermals stellten ihn Polizeibeamte zur Rede, woraufhin der Angeklagte „Das darf ich doch sagen“, entgegnet habe. Gemeinsam mit seinem Bekannten verließ er den Ort, wurde jedoch nach einiger Zeit wieder auffällig.

Eine junge Mutter war zu diesem Zeitpunkt mit Mann und Kind in der Häfler Innenstadt unterwegs. Sie berichtete, dass ein Obdachloser auf sie zugekommen und sie angepöbelt habe. Kurz darauf seien der Angeklagte und sein Bekannter aufgetaucht, haben den Mann verfolgt und ihn geschubst. Einem anderen Zeugen zufolge trug sich dieser Vorfall vor der Commerzbank am Buchhorner Platz zu. Der Angeklagte und sein Bekannter sollen dem Mann ins Gesicht geschlagen haben, woraufhin dieser zu Boden ging. Anschließend traten sie zu.

Drei Jahre auf Bewährung

Von dieser Tat soll der Mann zwar keine schweren Verletzungen davon getragen haben, dennoch sei es für ihn, gelinde gesagt, natürlich „nicht ganz so gut“ gewesen, sagte Staatsanwältin Martha Rücker. Sie plädierte dafür, den Angeklagten zu einer dreijährigen Bewährungsstrafe zu verurteilen. In dieser Zeit solle der Mann 90 Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten und in engem Kontakt zu seinem Bewährungshelfer stehen. Funktioniere das nicht, drohe ihm eine achtmonatige Freiheitsstrafe.

Richter Max Märkle hielt diesen Vorschlag für angemessen und stimmte ihm zu. „Aus meiner Sicht besteht überhaupt kein Zweifel daran, dass sie für die Taten verantwortlich sind“, sagte er. Dass dieser sich nicht daran erinnern könne, liege wahrscheinlich nicht an dem Rausch, den er an diesem Tag gehabt habe, sondern an den vielen Räuschen, die in den Monaten danach gefolgt seien. Geldstrafen nützen bei dem Angeklagten nichts, sagte Märkle. Er sei schon häufiger verurteilt worden, habe insgesamt sechs Einträge im Bundeszentralregister wegen Sachbeschädigung, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie mehrfachen Diebstahl und Betrug. Allerdings habe der Mann zuletzt 2013 eine Straftat begangen, was für eine mildere Strafe gesprochen habe.

Zudem berücksichtigte der Richter, dass der Angeklagte laut eigenen Aussagen sein Leben ändern will. „Ich suche derzeit nach einer Wohnung“, sagte der 30-Jährige. „Sobald ich ein Zimmer habe, würde ich natürlich gern arbeiten gehen.“ Die Strafe könne ihm dabei helfen, sagte Märkle. „Sie brauchen Struktur, um nicht auf dumme Gedanken zu kommen.“