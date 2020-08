Zu Unstimmigkeiten zwischen zwei Männern im Alter von 28 und 31 Jahren ist es am Sonntag gegen 22.45 Uhr in der Friedrichstraße in Friedrichshafen gekommen. Dies berichtet die Polizei. Im Verlauf der Auseinandersetzung warf der 28-Jährige eine Flasche nach dem Älteren, verfehlte diesen jedoch und traf stattdessen angeblich eine bislang unbekannte Frau. Im weiteren Verlauf des Streits wurde der Jüngere von dem 31-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Die Ermittlungen zum Tathergang dauern an.

Personen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Angaben zu der mutmaßlich verletzten Frau machen können, werden gebeten, das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541 / 70 10, zu informieren.