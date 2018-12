Aus bislang unbekannten Gründen wurde am Sonntag gegen 3.30 Uhr ein 20-jähriger Mann von zwei unbekannten Männern in der Montfortstraße attackiert. Wie der junge Mann gegenüber der Polizei angab, hatte er auf dem Gehweg auf ein Taxi gewartet, als zwei Männer auf ihn zukamen und ihn niederschlugen. Sie hätten ihn mit einer Bierflasche auf den Kopf geschlagen und mit den Füßen in den Bauch getreten. Mehrere Schläge gingen auf den Kehlkopf.

Die unbekannten Männer flüchteten im Anschluss mit zwei Fahrrädern in Richtung Busbahnhof. Der junge Mann wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit.

Von den unbekannten Männern liegen folgende Beschreibungen vor: Erster Täter: etwa 1,85 Meter groß, schwarzer Parka. Zweiter Täter: etwa 1,80 Meter groß, grüner Parka.