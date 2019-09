Ein 42-Jähriger und ein 25-jähriger Mann sind am Donnerstagabend gegen 20.15 Uhr bei einem Einkaufsmarkt in der Ailinger Straße aus bislang unbekannten Gründen verbal in Streit gerieten. Daraufhin zog der 42-Jährige plötzlich einen Teleskopschlagstock aus seiner Kleidung. Nachdem sein Kontrahent daraufhin die Polizei verständigte, ließ der Mann von ihm ab, ging in den Einkaufsmarkt und versteckte dort den Schlagstock zwischen ausgelegten Waren. Von dem 42-jährigen ausländischen Staatsangehörigen, der sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz zu verantworten hat, wurde eine Sicherheitsleistung erhoben.