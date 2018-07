Mann vergisst Schlüssel im Auto und schlägt zwei Scheiben ein

Ein 37-Jähriger hat am frühen Donnerstagmorgen die Polizei um Hilfe gerufen, weil er seinen Fahrzeugschlüssel im Kofferraum liegen gelassen hatte und die Zentralverriegelung aktiv war. Als die Beamten ankamen, hatte der Mann bereits die hintere Seitenscheibe eingeschlagen, konnte das Fahrzeug aber nicht öffnen. Jedes Mal, wenn er ins Auto griff, sprang die Alarmanlage an. Einen Abschleppdienst wollte er nicht verständigen, er sah nämlich einen weiteren Ausweg: er schlug die Fahrerscheibe ein, damit er an seinen Hausschlüssel gelangte, der in der Mittelkonsole lag. So war es ihm möglich, zu Hause den Zweitschlüssel zu holen.