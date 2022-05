Mann verbringt Nacht in der Arrestzelle des Polizeireviers Friedrichshafen

Die Nacht auf Dienstag in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Friedrichshafen verbringen musste ein alkoholisierter 68-Jähriger, nachdem er am Abend mit einem 41-jährigen Kontrahenten heftig aneinandergeraten war.

Die Beamten wurden laut Polizeibericht gegen 23.15 Uhr in die Eberhardstraße gerufen, nachdem der Streit zwischen den beiden Männern eskaliert war. Den Ermittlungen zufolge fielen nach einer anfänglichen Rangelei Drohungen und Beleidigungen, woraufhin beide aufeinander eingeschlagen haben sollen. Da der Ältere sich auch in Anwesenheit der Polizeibeamten nicht beruhigen ließ und weitere Übergriffe ankündigte, erklärten ihm die Einsatzkräfte den Gewahrsam. Dagegen wehrte sich der 68-Jährige mit aller Kraft, weshalb er neben den Anzeigen wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung auch mit einer Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen muss. Darüber hinaus erwartet ihn die Rechnung für die unfreiwillige Übernachtung in der Arrestzelle.