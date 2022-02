Bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge am Montagabend gegen 18 Uhr an der Einmündung der Vogelsangstraße in die Eberhardstraße entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Ein 55 Jahre alter Ford-Fahrer fuhr nach Polizeiangaben von der Vogelsangstraße in den Einmündungsbereich ein und nahm einem 41-Jährigen dabei die Vorfahrt. Bei der folgenden Kollision wurde niemand verletzt.