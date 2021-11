Ein Unbekannter hat am Donnerstag gegen 5.45 Uhr in der Ailinger Straße ein ungeöffnetes Paket mit Parfum gestohlen. Der Zusteller hatte das Päckchen laut Polizeibericht am Mittwochabend am Kellerabgang eines Hauses abgelegt, am Morgen stellte die Anwohnerin auf der Überwachungskamera des Hauses fest, dass ein Mann, bekleidet mit einer schwarzen Winterjacke mit Kapuze, ihr Päckchen samt Inhalt im Wert von rund 50 Euro gestohlen hatte.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 07541 / 70 10 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.