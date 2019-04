Offenbar mutwillig hat ein Mann am Sonntag gegen 1.15 Uhr die Eingangstüre einer Bankfiliale in der Karlstraße beschädigt. Zeugenangaben zufolge sei der Unbekannte mit voller Wucht gegen die Türe gesprungen, sodass an dieser ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro entstand, teilt die Polizei mit.