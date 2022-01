Mann schlägt gegen Lastwagen – weil er ihm die Straße versperrt

Ein aggressiver Mann hat am Montag kurz nach 11 Uhr die Polizei beschäftigt. Der 54-Jährige schlug gegen den Außenspiegel eines Lastwagens. Das schreibt das Polizeipräsidium Ravensburg in einer Mitteilung.

Grund für den Ausraster in Lipbach: Der Lkw stand in der Straße Im Lenzenstein und wurde gerade entladen. Dem Mann, der im Auto unterwegs war, versperrte das Fahrzeug deshalb den Weg. Dies versetzte ihn laut Polizei derart in Rage, dass er unvermittelt gegen den Außenspiegel des Lasters schlug. Der Spiegel ging dadurch zu Bruch.

Wenig später ging er zudem auf die beiden Arbeiter los, die am Lkw beschäftigt waren. Wie die Polizei mitteilt, versuchte er dabei offenbar einen 33-Jährigen zu schlagen. Deshalb drohen dem 54-Jährigen jetzt neben der Anzeige wegen Sachbeschädigung weitere strafrechtliche Konsequenzen.