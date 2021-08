Mann schlägt Autoscheibe ein

Nach einem handfesten Streit am Sonntag gegen 22.45 Uhr vor einer Gaststätte in der Friedrichstraße ermittelt die Polizei Friedrichshafen und bittet um Zeugenhinweise. Ein 42-Jähriger hatte sein Auto vor der Gaststätte kurzzeitig abgestellt, woraufhin ein bislang unbekannter Mann kam, gegen die Fahrerscheibe schlug und den Fahrer beleidigte. Nachdem der aggressive Täter laut Polizeibericht vom Barkeeper zunächst zurückgehalten werden konnte, näherte sich der Mann dem Wagen wieder an, schlug die Heckscheibe ein und flüchtete gemeinsam mit seiner Freundin.