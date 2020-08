In der Nacht zum Montag ist es in der Friedrichshafener Schanzstraße auf Höhe einer Gaststätte zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei mutmaßlich alkoholisierten Männern im Alter von 35 und 24 Jahren gekommen. Dies berichtet die Polizei. Im Verlauf eines Streits schlug der Ältere den Jüngeren mehrfach mit der Hand ins Gesicht. Der Geschädigte wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Den Tatverdächtigen erwartet ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.