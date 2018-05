Die Polizei sucht Zeugen zu einem Überfall, der sich am Freitag, 23 Uhr, in der Passage von der Karlstraße zum Adenauerplatz ereignet hat. Wie die Beamten mitteilen, ist ein 28-Jähriger von einem bislang unbekannten Mann unvermittelt angegriffen worden. Der Mann schlug dem 28-Jährigen gegen den Kopf, weshalb er stürzte. Anschließend entriss der Täter dem Opfer eine silberne Halskette mit Anhänger. Der Geschädigte musste vorsorglich mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der mutmaßliche Täter war in einer Gruppe, bestehend aus drei Männern und einer Frau, unterwegs. Nach dem Vorfall flüchteten die Personen in Richtung Adenauerplatz. Nach Angaben eines gleichaltrigen Begleiters des 28-Jährigen ist der Täter etwa 1,75 Meter groß, hat osteuropäisches Aussehen und trug eine graue Jogginghose.