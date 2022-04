Mann randaliert vor Gaststätte

Mit einer Strafanzeige muss ein 26-jähriger Mann rechnen, der am Donnerstagmorgen gegen 2.15 Uhr vor einer Gaststätte in der Friedrichstraße aggressiv auftrat. Wie die Polizei berichtet, geriet der der auffallend alkoholisierte Mann in Rage, weil der Lokalbetreiber, bedingt durch die späte Uhrzeit, keinen neuen Gästen mehr Einlass gewährte. Weil er dabei mit beleidigenden und drohenden Äußerungen um sich warf und Gäste sowie den Betreiber bespuckt haben soll, leiteten die verständigten Polizeibeamten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.