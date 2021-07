Mann randaliert vor Bäckerei in der Schwabstraße

Nachdem ein Unbekannter am Montagmorgen gegen 8.45 Uhr vor einer Bäckerei in der Schwabstraße in Friedrichshafen aus Wut ein Verkaufsschild umgeworfen und gegen ein geparktes Auto getreten hat, ermittelt die Polizei nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise. Der Mann hatte den Verkaufsraum ohne Mund- und Nasenbedeckung betreten, heißt es im Polizeibericht. Darauf angesprochen, reagierte der Mann aggressiv, randalierte und flüchtete danach. Der angerichtete Sachschaden an Schild und Auto wird von der Polizei auf über 1000 Euro beziffert.