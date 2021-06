Mann randaliert und bespuckt Polizeiwagen

Die Polizei ermittelt gegen einen 35-Jährigen, der am Sonntag gegen 15.45 Uhr im Häfler Uferbereich für Aufsehen gesorgt hatte. Die Einsatzkräfte waren gerufen worden, da der Mann herumschrie und mehrere Verkehrszeichen mutwillig beschädigt hatte. Einem durch die Beamten ausgesprochenen Platzverweis kam der verwirrt wirkende 35-Jährige dann nach und stieg auf sein Rad, schreibt die Polizei. Auf Höhe des Polizeiwagens spuckte er dann jedoch zunächst plötzlich gegen die Fahrzeugtüre, geriet daraufhin ins Straucheln und schrammte mit seinem Rad am Streifenwagen entlang.

Da er sich auf eine erneute Ansprache unkooperativ verhielt und sich in der Wahrnehmung der Polizeibeamten offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, brachten ihn die Polizisten in eine Spezialklinik. Noch im Uferpark warf er mit beleidigenden und drohenden Äußerungen um sich. Die Ermittler leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein.