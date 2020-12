Ein 24-Jähriger, der am Mittwoch den Mittag in einer Gewahrsamszelle des Polizeireviers Friedrichshafen verbringen musste, hat randaliert. Wie die Polizei mitteilt, beschädigte der mann das Mobiliar der Einrichtung. Der 24-Jährige war von Beamten der Fahndung festgenommen worden, da er von den ungarischen Strafverfolgungsbehörden gesucht und hier mit falschen Personalien untergetaucht war. Während er auf seiner Auslieferung wartete, urinierte er in die Zelle und zerstörte die darin befindliche Matratze. Der 24-Jährige hat sich nun neben Urkundenfälschung auch noch wegen Sachbeschädigung zu verantworten.