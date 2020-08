Mann randaliert in der Friedrichstraße

Ein 38 Jahre alter Mann hat am frühen Mittwochmorgen in der Friedrichstraße gewütet. „Kurz nach 3 Uhr warf er in blinder Zerstörungswut erst eine Flasche mit Wucht gegen die Scheibe eines Lokals, zu dem ihm der Zutritt verwehrt worden war“, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Im Anschluss trat er die verschlossene Tür einer daneben befindlichen Gaststätte ein. Weil der Mann alkoholisiert war und sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, brachten ihn die gerufenen Polizeibeamten in ein Fachklinikum. Die Feuerwehr verschloss die eingetretene Türe provisorisch. Es entstand ein Schaden von mehr als 3000 Euro.

Das Polizeirevier sucht aktuell noch nach Zeugen, die den Tatablauf beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 07541 / 70 10 zu melden.