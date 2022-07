Mann randaliert in Bäckerei: Polizei sucht Zeugen

Ein bislang unbekannter Mann hat am Sonntag gegen 15.30 Uhr in einer Bäckerei in der Werastraße randaliert. Wie die Polizei mitteilt war der etwa 30 bis 35 Jahre alte Tatverdächtige zunächst verbal aggressiv und beleidigte den 16 Jahre alten Sohn der Verkäuferin. Im weiteren Verlauf geriet der Mann derart in Rage, dass er zwei Glastrennwände nahm und diese hinter die Theke warf. Das Glas zerbarst, es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Euro-Bereich.

Tatverdächtiger rannte davon

Im Anschluss rannte der Täter in Richtung Charlottenstraße davon und konnte trotz sofortiger polizeilicher Fahndung nicht mehr ausfindig gemacht werden. Der Tatverdächtige soll kurzes schwarzes Haar haben und eine schwarz-gelbe Jacke sowie eine enge Jeans getragen haben.