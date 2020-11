In Gewahrsam nehmen mussten Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen am Montag gegen 18.30 Uhr einen 35-Jährigen. Der Mann hatte laut Polizei mehrfach in der Innenstadt auf Briefkästen eingeschlagen und herumgeschrien. Nachdem ein Platzverweis von dem Mann unbeachtet blieb, erklärten die Polizisten dem alkoholisierten 35-Jährigen den Gewahrsam. Dieser wehrte sich jedoch mit allen Kräften gegen den Zugriff der Polizei und beleidigte die Beamten. Da der Mann sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er schließlich in eine Klinik eingeliefert.