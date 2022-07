Mann pöbelt in Gaststätte, beißt in Glas – und schluckt die Scherben

Ein 52-jähriger Mann hat am Dienstagmorgen in einer Gaststätte in der Friedrichstraße für Aufsehen gesorgt. Laut Polizei soll er dort nach einem Glas gefragt haben und sagte, er wolle dieses verzehren.

„Da dies abgelehnt wurde, soll er kurzerhand zu dem Glas seines Nebenmanns gegriffen, hineingebissen und Scherben geschluckt haben“, schreibt die Polizei. Zeugenaussagen zufolge soll er immer aggressiver geworden sein, weshalb die Polizei anrückte.

Doch auch mit den Polizisten legte er sich laut Mitteilung an. Er verhielt sich demnach nicht nur „vollkommen unkooperativ“ und setzte sich gegen die Beamten zur Wehr – er schlug zudem einem der Polizisten ins Gesicht. Außerdem warf er mit Beleidigungen um sich.

Alkohol im Spiel

Die Polizisten maßen den Atemalkoholwert des Mannes. Dieser lag laut Mitteilung „weit über einem Promille“. Deshalb nahmen die Polizisten den Mann in Gewahrsam und veranlassten eine ärztliche Untersuchung. „Der 52-Jährige muss nun mit entsprechenden Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft rechnen“, schreibt die Polizei die davon ausgeht, dass sich der 52-Jährige in einem „Ausnahmezustand“ befand.