Wegen des Verdachts exhibitionistischer Handlungen wird ein 51-Jähriger angezeigt. Der Mann war am frühen Freitagmorgen gegen 4 Uhr einem Polizeibeamten aufgefallen, der im Innenstadtbereich wegen eines anderweitigen Einsatzes vor Ort war. Wie die Polizei berichtet, manipulierte der Tatverdächtige in aller Öffentlichkeit an seinem erigierten Glied, welches, so der Polizeibericht im Wortlaut weiter, „aus der Hose schaute“.