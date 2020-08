Im Bereich des Hafenbahnhofs ist es am Freitag gegen 17.30 Uhr zu einem Streit zwischen einem 17-Jährigen und einem 20-Jährigen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wollte einer der beiden Streithähne zuvor von dem anderen Geld leihen und als Pfand sein Mobiltelefon hinterlegen. Der Streit eskalierte, es kam zum Gerangel in dessen Folge andere Personen dazwischen gingen. Auch die Mutter des 17-Jährigen versuchte, den Streit zu schlichten. Aufgrund einer Beleidigung eskalierte die Situation erneut – der 17-Jährige drohte, mit einem Messer auf den 20-jährigen einzustechen, was seine Mutter verhindern konnte. Nach einem Fluchtversuch konnte die Polizei den 17-jährigen festhalten sowie das Messer sicherstellen.