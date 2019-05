Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 47-Jährigen, der am Samstag gegen 15.15 Uhr mit seiner Frau in Streit geraten und im Verlauf der Auseinandersetzung handgreiflich geworden war. Die Polizei verwies den Betrunkenen der Wohnung, dieser kehrte jedoch später wieder zurück. Er wurde deshalb auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen.