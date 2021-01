Mann leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 36-Jähriger rechnen, der am Dienstag gegen 23.30 Uhr unberechtigt in ein Wohnhaus im Reiterweg eingedrungen war und sich, als er dort von den Polizeibeamten geweckt wurde, erheblich gegen die Maßnahmen wehrte. Wie die Polizei berichtet, war er über eine Garage in die Kellerräumlichkeiten gelangt und hatte sich dort schlafen gelegt. Bei der Ansprache durch die Polizei reagierte er zunehmend aggressiv, wurde unkooperativ und konnte sich nicht ausweisen, weshalb er die Beamten zum Polizeirevier begleiten musste. Dabei sei er laut Polizeibericht „ausgerastet“, wehrte sich vehement und trat im Streifenfahrzeug um sich.

Aufgrund seines Gesamtzustandes wurde er in eine Spezialklinik gebracht. Auf den 36-Jährigen kommt nun eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und wegen Hausfriedensbruchs zu.