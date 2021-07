Mann fährt bei Rot und übersieht Kind

An der Kreuzung der Ailinger STraße zur Meistershofener STraße ist es am Montag gegen 13.15 Uhr zu einem Unfall gekommen. Eine zehnjährige Pedelec-Fahrerin wartete bei roter Ampel. Und auch der Autofahrer hatte Rot. Als die Ampel für die Radlerin auf Grün schaltete, fuhr auch der 55-Jährige los, trotz seines noch geltenden Rotlichts. Laut Polizeibericht übersah er beim Abbiegen das neben ihm geradeausfahrende Mädchen. Durch die Kollision stürzte die Zehnjährige und verletzte sich leicht. Für weitere Untersuchungen wurde sie ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand geringer Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.