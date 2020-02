Ein 71-jähriger Autofahrer ist am Montagnachmittag in der Donaustraße mit einem Sattelauflieger kollidiert. Der Mann hat sich bei dem Unfall verletzt und wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung in eine nahegelegene Klinik eingeliefert. Der Fahrer des Sattelzugs wollte rückwärts vom Gelände eines Autoteilehandels auf das gegenüberliegende Grundstück fahren und abladen, als es zu dem Unfall kam. Ob der Lkw zum Unfallzeitpunkt stand oder noch fuhr, ist noch unklar. polizeilichen Ermittlungen.