Eine Polizeistreife hat am Dienstag in der Altstadt einen Mann bemerkt, der offenbar gesundheitliche Probleme hatte. Der Mann, der in der Fußgängerzone einen Schwächeanfall erlitt, klagte unter anderem über Atemnot, heißt es im Polizeibericht. Die Polizeistreife leistete kurzerhand Erste Hilfe und verständigte einen Rettungswagen. Die Rettungswagenbesatzung brachte den 77-Jährigen umgehend in ein Krankenhaus.