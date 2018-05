Ein bislang unbekannter Täter hat einer 55-jährigen Frau am Mittwochabend kurz nach 22 Uhr an der Ecke Paulinenstraße/Kleinebergstraße die Handtasche entrissen. Anschließend flüchtet der Unbekannte die Paulinenstraße entlang in Richtung Ravensburger Straße und bog in die Werderstraße ein, wo ihn die Frau aus den Augen verlor.

Wie die Polizei berichtet, beschreibt die Frau den Mann wie folgt: etwa 25 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schmales Gesicht. Er war bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpulli, dunkler Hose und Turnschuhen.