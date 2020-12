Gegenüber zwei Joggerinnen ist ein unbekannter Mann am Mittwochnachmittag gegen 12.45 Uhr auf dem Fußweg am Bodensee in Verlängerung der Seewiesenstraße als Exhibitionist aufgetreten. Der etwa 30-Jährige hatte sich dort vor den Frauen entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen.