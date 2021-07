Ein Exhibitionist ist am Montag gegen 12 Uhr in der Eckener Straße beim Parkhaus unterwegs gewesen, wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt. Der Mann, der als etwa 170 Meter groß, mit dunklem Teint, braunem lichtem Haar und von normaler Statur beschrieben wird, stand mit heruntergelassener Hose da.