Mann eilt Frau zu Hilfe und wird niedergeschlagen

Ein 20-Jähriger ist im Fallenbrunnen geschlagen worden, als er einer Frau zu Hilfe kommen wollte. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Der 20-Jährige Mann war am frühen Sonntagmorgen gegen 3.15 Uhr in der Straße „Fallenbrunnen“ nach eigenen Angaben auf ein streitendes Paar aufmerksam geworden, bei dem der Mann sich gegenüber seiner Partnerin äußerst aggressiv verhielt. Als der junge Mann der Frau zu Hilfe eilte und sich schützend vor sie stellte, schlug der aggressive Mann nach einem kurzen Wortgefecht dem Geschädigten unvermittelt mit der rechten Faust ins Gesicht, berichtet die Polizei in einem Schreiben. Der Helfer fiel zu Boden und das Paar lief sich weiterhin streitend davon.

Begleiter des Tatverdächtigen kamen daraufhin in aggressiver Haltung auf das am Boden liegende Opfer zu, konnten jedoch von dessen Begleiterin abgehalten werden, heißt es im Polizeibericht weiter. Der 20-Jährige suchte im Anschluss selbstständig das Krankenhaus auf. Der Polizei liegt folgende Personenbeschreibung vor: circa 25 Jahre alt, 1,85 Meter groß, kurze braune Haare, Dreitagebart, sportliche Figur, weißes T-Shirt. Er war in Begleitung einer Frau mit langen schwarzen Haaren unterwegs.