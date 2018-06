Während der Seehasen-Verabschiedung am Montagabend rempelte ein neunjähriger Junge versehentlich an der Uferstraße im Bereich Gondelhafen einen Mann an, worauf dieser dem Jungen im Wiederholungsfall Hiebe androhte. In der Folge kam es zu einem Streitgespräch zwischen der Mutter des Jungen, dem Mann und der weiblichen Begleitung des Mannes, über Erziehungsmethoden. Am Ende biss eine Frau zu.

Nachdem die Frau ein Bein in Richtung des Jungen ausgestreckt hatte, wurde diese von der Mutter angesprochen. Zur Bestärkung ihrer Aussage streckte die Mutter einen Zeigefinger aus. Die Begleiterin des Mannes nutzte die Gelegenheit und biss der Mutter in den Finger. Die leicht blutende Wunde wurde von Sanitätern behandelt. Das Paar verschwand in der Menge.

Die Frau ist 50 bis 60 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, schlank, mit dunkelbraunen, welligen Haaren. Der Mann ist etwa gleich alt, etwa 1,80 Meter groß und hatte einen auffälligen Gips am Arm.

Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07543 / 931 60 entgegen.