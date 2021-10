Mann beleidigt Polizei und Behördenmitarbeiter

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 36-Jähriger rechnen, der am Mittwoch und Donnerstag in Friedrichshafen mehrfach negativ in Erscheinung trat, teilt die Polizei mit.

Am Mittwochmittag musste demnach eine Streifenwagenbesatzung am Rathaus einschreiten, weil er trotz erteilten Hausverbots die Räume nicht verlassen wollte. Da er sich auch gegenüber den eingesetzten Beamten weigerte und laut herumschrie, mussten diese ihn regelrecht aus dem Haus schieben. Bereits eine Stunde später stand der 36-Jährige erneut im Rathaus. Völlig in Rage geraten warf er sein Fahrrad in Richtung der erneut angerückten Beamten, beleidigte diese und versuchte, sich mit weiteren Gegenständen zu bewaffnen. Als der Mann in Gewahrsam genommen werden sollte, ergriff er die Flucht. Die Polizisten holten ihn nach kurzer Verfolgung ein und brachten ihn aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in eine Fachklinik.

Am Donnerstagvormittag stand der Mann erneut auf dem Vorplatz und im Haupteingangsbereich der Behörde und beleidigte einen Mitarbeiter. Eine Streife konnte ihn nicht mehr antreffen. Auf den 36-Jährigen kommen mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Beleidigung und Hausfriedensbruch zu.