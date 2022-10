Mann begrapscht 18-Jährige im Bus

Ein Mann hat in Konstanz eine 18-jährige Frau im Bus begrapscht. Das teilt die Polizei mit. Am Freitag fasste der Unbekannte der sitzenden Frau an den Oberschenkel und fuhr mit seiner Hand bis kurz vor ihren Schritt. Dann verließ der Mann den Bus.

Die Polizei sucht Zeugen. Der Vorfall geschah am Freitagnachmittag zwischen 15.45 Uhr und 16.05 Uhr in einem Bus der Linie 2, zwischen den Haltestellen Bürgerbüro und Fürstenberg. Der Polizei liegt folgende Personenbeschreibung vor: etwa 25 Jahre, etwa 175-180 Zentimeter groß, normale Statur, sehr kurze Haare (fast kahl).

Bekleidet war er mit einem knallroten Pullover mit weißer Aufschrift. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität des unbekannten Mannes geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Telefon 07531 995-0, zu melden.