Mann bedroht Mitbewohner in der Keplerstraße mit Messer

Weil er in das Zimmer seines Unterkunfts-Mitbewohners eingebrochen, diesen mit Fäusten angegriffen und mit einem Messer bedroht haben soll, muss ein 44-jähriger Mann mit Konsequenzen rechnen.

Die Polizei war gegen 16.15 Uhr alarmiert worden und rückte umgehend mit zahlreichen Einsatzkräften in die Keplerstraße aus. Gegenüber den Beamten hantierte der Mann laut Polizeibericht weiterhin mit einem Messer und reagierte nur sehr zögerlich auf die Polizisten. Da der Mann daraufhin drohte, sich selbst etwas anzutun und seine Stichwaffe nicht beiseitelegen wollte, setzten die Einsatzkräfte Pfefferspray ein und nahmen den 44-Jährigen vorläufig fest.

Da er sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, brachten die Polizeibeamte ihn in eine Fachklinik und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein, so die Polizei abschließend.