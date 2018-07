Um das Sportabzeichenjahr 2009 abzuschließen und das Jahr 2010 vorbereiten zu können hat der Sportkreis seine Schulen zum Info-Gespräch ins VfB-Stadionrestaurant eingeladen. Zunächst fand Sportabzeichenreferent Manfred Hannack für das abgelaufene Sportabzeichenjahr der Schulen nur lobende Worte.

15 Schulen aus dem Kreisgebiet waren mit ihren Schülern beim Sportabzeichen dabei. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Immerhin haben 1428 Schüler es geschafft und ihren persönlichen Fitnessorden das „Deutsche Sportabzeichen“ verliehen bekommen. Im Landeswettbewerb der Schulen, gegliedert in vier Gruppen, wurden zum Teil hervorragende Plätze belegt. Im Wettbewerb der Gruppe A, bis 149 Schüler wird die Albert-Merglen Grundschule, Friedrichshafen auf Platz 47 und die Grundschule Neukirch auf Platz 51 geführt. Im Wettbewerb waren 92 Schulen.

Tolle Platzierung

Auf dem ersten Platz landete in der Gruppe B 150 bis 299 Schüler die Eugen-Bolz-Grundschule aus Brochenzell. Zu dieser tollen Platzierung gab es die Anerkennung des WLSB und noch einen Geldsegen in die Schulkasse. Hervorragende Platzierungen belgten in dieser Gruppe auch noch die Stefan-Brodmann Grundschule Immenstaad (28. Platz) die Wilhelm-Schussen-Grundschule Kehlen (29. Platz) die Teuringer-Tal-Grundschule Oberteuringen (41. Platz) sowie die Iris- Grundschule Eriskirch (54. Platz). Im diesem Wettbewerb wurden 72 Schulen gelistet.

Im Wettbewerb der Gruppe C 300 bis 499 Schüler waren 47 Schulen beteiligt. Die Grundschule Ailingen und die Franz-Anton-Maulbertsch Grund-und Hauptschule Langenargen wurden auf Platz 20 beziehungsweise 30 registriert.

Am Wettbewerb der großen Schulen mit mehr als 500 Schülern nahmen 40 Schulen teil. Mit der Bodensee-Schule St. Martin (Platz sieben), der Graf-Soden-Realschule (Platz acht) und der Mädchenrealschule St. Elisabeth (Platz zehn) fanden sich gleich drei Häfler Schulen ganz vorne ein.

Walter Knoblauch vom Staatlichen Schulamt in Markdorf dankte den verantwortlichen Sportlehrern in den Schulen für ihren Einsatz um das Sportabzeichen. Einen ganz besonderen Dank richtete Walter Knoblauch aber an die Sparkasse Bodensee. Nur durch die Übernahme der Sportabzeichenkosten, konnte ein so schöner Erfolg verzeichnet werden.

Vom WLSB-Schulwettbewerb konnte Walter Knoblauch neben den Urkunden auch noch die dazu gehörenden Einkaufsgutscheine über insgesamt 500 Euro bei der Firma Sport Benz ausgeben. Sparkassenfilialleiter Franz Kiechle von der Sparkasse Bodensee nahm den Dank der Schulen gerne entgegen und erwiderte, dass die Sparkasse Bodensee mit ihrem sozialen Engagement gerne auch die Schulen in ihren Bemühungen „Sportabzeichen macht Schüler fit“ unterstützt.