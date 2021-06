Manfred Ertle informiert über private Fotovoltaikanlagen

In der nächsten Fraktionsveranstaltung von Bündnis90/Die Grünen geht es am 29. Juni ab 19 Uhr um private Fotovoltaikanlagen. Unter dem Titel „Strom vom eigenen Dach“ wird laut Pressemitteilung der Häfler Energieberater Dipl. Ing. (FH) Manfred Ertle in einem Zoom-Meeting Rede und Antwort stehen.

Die Grünen-Fraktion mache sich in den Ausschüssen und im Gemeinderat für das 1,5-Grad-Klimaziel in Friedrichshafen stark, heißt es in der Mitteilung weiter. Dazu gehöre nicht nur die Kohlendioxidreduktion bei kommunalen Gebäuden, sondern auch im privaten Bereich. „Mit unserer Veranstaltung wollen wir einen Einstieg in die Thematik bieten und einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz in der Kommune leisten“, sagt Fraktionsvorsitzende Anna Hochmuth.

Manfred Ertle hat seinen eigenen Altbau – trotz Ölheizung – mit erneuerbarer Energie in ein Plusenergiehaus umzuwandeln. Welche Voraussetzungen für eine Fotovoltaikanlage erforderlich sind, was sie bringt und was sie kostet, wird er erläutern. Seinem Referat schließt sich eine Fragerunde der Teilnehmenden an.