Es ist ein wunderschöner Sommertag. Der Zirkus „Bravissimo“ zieht seine Wagen in den Garten des Königin Paulinenstifts. Eine Manege und eine Vorhang werden aufgebaut. Neugierig schauen die ersten Bewohnerinnen und Bewohner der Pflegeeinrichtung und die Mieter aus dem Betreuten Wohnen dem Treiben zu und kommen schließlich mit Rollstuhl und Rollator bis an den Rand der Manege. Für die Zuschauerinnen und Zuschauer gibt es kühlen Erdbeer-Limes – freudige Erwartung macht sich breit.

Plötzlich wird typische Zirkusmusik lauter und Zirkusdirektor Giuliano Frank eröffnet die Vorstellung: „Manege frei!“. Die Atmosphäre ist stilecht, Artisten kommen aus dem Vorhang und treten an die Zuschauenden ran. Dann folgt Hulahupp-Akrobatik, Hundedressur, Meisterkoch Charly´s wagemutige Tellershow und messerwerfende Piraten, die den Zuschauenden den Atem rauben. Und immer wieder Clown Peppino, der die Bewohnerinnen und Bewohner herzlich zum Lachen bringt mit seinen einfältigen Wortspielen und Weisheiten.

Es ist die besondere Liebe und Leidenschaft für den Zirkus, die Giuliano Frank und seine Zirkusfamilie bereits in 9. Generation an die Menschen heranträgt. „Der Zirkus hat seinen Platz in unser aller Herzen, er lässt uns staunen und hält uns so für immer jung“ mit diesen treffenden Worten verabschiedet sich Giuliano Frank bei den Bewohnerinnen und Bewohnern und man freut sich auf ein Wiedersehen im kommenden Jahr.

„Freude und Begegnung“ ist das Motto und Programm des Förderverein des Königin—Paulinen-Stiftes e.V. Friedrichshafen. Den Bewohnerinnen und Bewohnern des Altenpflegeheimes Paulinenstiftes, seinen Tagespflegegästen und seinen Klienten des ambulanten Dienstes kleine Glanzlichter in den Alltag zu bringen, das ist das Ziel des Vereines. Unterstützt wurde dieser Auftritt durch Mittel aus der Spendenaktion der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang.

Aufgrund der vorherrschenden Coronapandemie konnte der Zirkus leider nicht wie geplant im letzten Jahr auftreten. Umso schöner war es für alle Beteiligten sich nun im großen Garten zur Zirkusschau begegnen zu können.