Manchmal liegt Facebook einfach daneben

Just am Dienstag hatte die Facebook-Gruppe „Friedrichshafen – damals, gestern, heute“ ein Problem mit Regelverstößen, die aber nicht von der Gruppe, sondern einem kommentierenden Mitglied ausgingen. Es ging um „Hasssprache“, und die ist nicht erlaubt. Gut so, ein Administrator dieser für Friedrichshafen doch recht wertvollen Gruppe hat die Mitglieder darauf aufmerksam gemacht, dass sie das bitte tunlichst unterlassen sollten. Wenn solche Beschwerden oder Regelverstöße mehrfach auftreten, könnte das Auswirkungen auf die Gruppe haben, im schlimmsten Fall könnte Facebook die Gruppe sperren. Das hat nichts mit Zensur zu tun, das ist lediglich der Hinweis auf einen Umgangston, der Grundlage der Kommunikation sein sollte.

Es geht auch anders

Dass das bei Facebook nicht immer so ist, wird der ein oder die andere bereits erfahren haben. Wer echte Kunst, Fotos oder Bilder, Darstellungen von Dingen der Kultur, wie die Cover von Schallplatten bei Facebook teilt, um diese seinen Freunden zu empfehlen, läuft Gefahr, ebenfalls gesperrt zu werden, wenn auf dem gezeigten Bild etwas zu viel nackte Haut zu sehen ist. Schauen Sie sich mal das Soloalbum von Gaspar Claus, „Tancade“, an, wunderbare französische Cellomusik!