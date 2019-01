Friedrichshafen - „Was ist eigentlich Burlesque?“ Gar keine so leichte Frage, die Moderatorin „Miss Evi“ gleich zu Beginn ihrem Publikum stellt. Finger gehen keine hoch. Nächste Frage: „Warum seid ihr dann gekommen?“ Na ja, heiß, wild und ausgelassen soll es werden. So steht’s jedenfalls in der Ankündigung. Da ist von einer furiosen Mischung aus Musik, Tanz, Artistik und jeder Art von Sinnlichkeit die Rede. Sogar von einem „rauschenden Fest sinnlich-sündiger Lebensfreude“ und davon, dass Burlesque viel mehr als nur Striptease ist. „Achtung: Nur für Erwachsene!“ Wenn das nicht verheißungsvoll ist.

„Let’s Burlesque“ im proppevollen Bahnhof Fischbach. Wer nicht früh genug da ist, muss sich mit einem der hinteren Plätze und damit mit der Aussicht auf weit weniger Einsichten begnügen. „Schmeißt euch in eure heißesten Fummel!“ Darum war im Vorfeld gebeten worden. Und tatsächlich: Die eine oder andere Dame im Parkett trägt Mini, auch ein paar Netzstrümpfe werden gesehen, erregend hohe Stilettos und sogar kecke Federboas im Stil der 1930er. Die Herren der Schöpfung zeigen sich da weit weniger phantasievoll: ein paar fragwürdig bunte Hemden, aber sonst offenbar keinerlei Hang zur Kreativität.

„Zeit, etwas tiefer in die Materie einzudringen“, wie „Miss Evi“ vollmundig und offenherzig verspricht. „Alles live. Kein Fernsehen, keine Heidi Klum.“ Und Schönheit? Was ist Schönheit? „Die liegt ohnehin ganz im Auge des Betrachters.“ Noch eine Klarstellung: „Falls sich jemand ausziehen sollte, dann ist das jemand von uns.“ Dann kann’s endlich so richtig losgehen. Aber, um es ohne Umschweife zu sagen: Die Show ist klasse, hält jedoch nicht, was sie verspricht. So verrucht wie man sich geben möchte, ist man auf der Bühne bei weitem nicht. Auch wenn sich manch (halb)nackter Hintern zeigt und auch die Busenbommel kräftig an Fahrt aufnehmen. „Erochica Bamboo“ aus Japan, „Tara La Luna“ aus Berlin und „Coralina De Paris“ aus Frankreich geben sich reichlich Mühe, um zu demonstrieren, dass zum Beispiel eine allzu streng aussehende Absolventin der niederen Töchterschule ihren strengen Büroalltag als Astralphysikerin hinter sich lassen kann und unter ihrem sittsamen Kostüm und der hochgeschlossenen Bluse viel zu bieten hat.

Junggesellinnen feiern Abschied

Inzwischen geht das Publikum kräftig mit. Wer auf den Fingern pfeifen kann, ist klar im Vorteil. Auch bei den Girls, die sich diese Show für ihren Junggesellinnenabschied ausgesucht haben, ist die Stimmung längst ins Unermessliche gestiegen. Hat auch ein nicht mehr ganz junger Musiker dank herrlich glänzenden Blechs und seines überaus sonor klingenden Saxophons eine unwiderstehliche erotisierende Wirkung, wenn er die Bühne verlässt und direkten Publikumskontakt sucht? Aber ja. Eine völlig aus dem Häuschen geratene Dame aus der ersten Reihe ist der beste Beweis dafür. Gut, dass sie nur den Hut des Saxophonisten auf die Bühne zurückschleudert.

Geht’s bei Burlesque immer nur um das eine? Von wegen. Burlesque ist eben eine Lebenseinstellung. Wie hatte „Miss Evi“ gesagt? „Auch ein vergammelter Joghurt kann Burlesque sein.“ Es darf also nach einem durchaus heißen Abend weiter über die Begriffserklärung gerätselt werden. Oder man macht sich bei Wikipedia sachkundig.